В Тольятти задержан житель по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр

Сотрудники полиции установили личность и места вероятного нахождения ранее не судимого местного жителя 1988 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный рассказал полицейским, что купюру нашел на улице. Он понял, что она поддельная, но все равно решил попробовать расплатиться ею в магазине. Эту версию проверяют сотрудники полиции.