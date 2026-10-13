В Тольятти задержан житель по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр
13.10.2026, 09:27
В Тольятти задержан местный житель, который подозревается в сбыте поддельных денег ( ч. 1 ст. 186 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Как уточняют в ведомстве, в конце августа в полицию поступила информация, что в расчетно-кассовом центре обнаружена купюра номиналом 5 тыс. руб. с признаком подделки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции установили личность и места вероятного нахождения ранее не судимого местного жителя 1988 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Задержанный рассказал полицейским, что купюру нашел на улице. Он понял, что она поддельная, но все равно решил попробовать расплатиться ею в магазине. Эту версию проверяют сотрудники полиции.