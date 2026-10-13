В КЧР возбудили административные дела против семи недропользователей

По данным ведомства, организации не разработали либо не согласовали и не утвердили в установленном порядке планы развития горных работ. Административные дела по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ возбуждены в отношении ООО «Атлант», ООО «Комфорт», ООО «ДЭП 162», ООО «Инвест», ООО ИСК «Кубанское», ООО «Изумруд Б», а также руководителей этих компаний.