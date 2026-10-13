В Махачкале укрепляют защиту электроподстанций от подтоплений
13.10.2026, 09:10
В Махачкале проводят работы по защите энергообъектов от подтоплений. О мерах, принятых совместно с энергетиками и профильными организациями, мэр города Джамбулат Салавов доложил председателю правительства Дагестана Магомеду Рамазанову.
На подстанцию 110 кВ «Приморская» завезли около 2 тыс. куб. м грунта. По периметру объекта возвели земляной вал высотой 1,5 м и длиной 310 м, а также установили бетонные блоки. На подстанции «Восточная» построили вал протяженностью около 180 м.
Для снижения риска подтопления подстанции «Махачкала-110», расположенной рядом с рекой Тарнаиркой, расчистили русло, чтобы увеличить пропускную способность водного потока. Работы проводились совместно с «Дагэнерго».
Также продолжается расчистка русел рек Черкес-озень и Тарнаирка. Во время весенних паводков их выход из берегов способствовал подтоплению энергообъектов.