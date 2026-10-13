В Махачкале укрепляют защиту электроподстанций от подтоплений

На подстанцию 110 кВ «Приморская» завезли около 2 тыс. куб. м грунта. По периметру объекта возвели земляной вал высотой 1,5 м и длиной 310 м, а также установили бетонные блоки. На подстанции «Восточная» построили вал протяженностью около 180 м.