В Анапе и Приморско-Ахтарске 12 октября обновились температурные рекорды
13.10.2026, 08:57
В Анапе 12 октября температура воздуха достигла 26,7 градуса. Этот показатель превысил прежний рекорд для данной даты, установленный в 1994 году, на один градус. Еще один температурный максимум в этот день зарегистрировали в Приморско-Ахтарске: там воздух прогрелся до 27,7 градуса. Данные приводит портал «Погода и климат».
В Приморско-Ахтарске предыдущий рекорд составлял 25,1 градуса. Его зафиксировали в 1994 году. Новое значение оказалось выше прежнего максимума на 2,6 градуса.
В Анапе рекорд также принадлежал 1994 году, когда температура воздуха достигла 25,7 градуса. В этом году 12 октября столбики термометров поднялись до 26,7 градуса.
Теплая погода установилась в Краснодарском крае на прошлой неделе. Однако период бабьего лета постепенно заканчивается. По ранее опубликованным прогнозам, во второй половине новой недели приток теплого воздуха со стороны Средиземноморья начнет ослабевать, а температура в регионе снизится на 4–5 градусов.
До этого температурный рекорд был зафиксирован в Краснодаре. 7 октября воздух в краевой столице прогрелся до 33 градусов, превысив прежний максимум для этой даты. В 2024 году температура 7 октября составляла 31,9 градуса.