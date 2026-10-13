В Анапе и Приморско-Ахтарске 12 октября обновились температурные рекорды

В Анапе 12 октября температура воздуха достигла 26,7 градуса. Этот показатель превысил прежний рекорд для данной даты, установленный в 1994 году, на один градус. Еще один температурный максимум в этот день зарегистрировали в Приморско-Ахтарске: там воздух прогрелся до 27,7 градуса. Данные приводит портал «Погода и климат».