Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №189

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Кавказ

В Северной Осетии планируют высадить 65 тысяч деревьев

13.10.2026, 08:57
В Дигорском районе Северной Осетии в рамках всероссийской акции на площади 1 га высадили почти 1 тыс. саженцев ясеня. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Егор Снетков / Коммерсантъ

При необходимости специалисты проведут дополнительный агротехнический уход за посадками. Следующий этап акции пройдет в Алагирском районе, где планируется высадить еще 1 тыс. саженцев.
Всего до конца года в республике намерены посадить 65 тыс. деревьев.

Константин Соловьев