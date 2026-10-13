В Северной Осетии планируют высадить 65 тысяч деревьев
13.10.2026, 08:57
В Дигорском районе Северной Осетии в рамках всероссийской акции на площади 1 га высадили почти 1 тыс. саженцев ясеня. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
При необходимости специалисты проведут дополнительный агротехнический уход за посадками. Следующий этап акции пройдет в Алагирском районе, где планируется высадить еще 1 тыс. саженцев.
Всего до конца года в республике намерены посадить 65 тыс. деревьев.