В акватории морского порта Сочи 13 октября пройдут учебные стрельбы
13.10.2026, 08:48
В акватории морского порта Сочи сегодня, 13 октября, состоятся запланированные учебные стрельбы и гранатометания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стрельбы пройдут с 17:00 до 20:30. Учебные гранатометания запланированы на 13:05 и 23:00. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
«Отработка действий военными – залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении администрации.