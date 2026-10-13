Режим повышенной готовности из-за заморозков отменили на Ставрополье

Режим повышенной готовности вводился в связи с угрозой заморозков – понижением температуры в воздухе и почве до -3°C, говорится в документе от 7 апреля 2026 года. Нынешнее решение принято в связи с «устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима». Его отмена согласована с протоколом оперативного заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 2 октября.