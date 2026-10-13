Режим повышенной готовности из-за заморозков отменили на Ставрополье
13.10.2026, 08:26
В Ставропольском крае отменили режим повышенной готовности, введенный из-за заморозков. С соответствующим распоряжением губернатора, опубликованном на региональном портале правовой информации, ознакомился «Ъ-Кавказ».
Режим повышенной готовности вводился в связи с угрозой заморозков – понижением температуры в воздухе и почве до -3°C, говорится в документе от 7 апреля 2026 года. Нынешнее решение принято в связи с «устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима». Его отмена согласована с протоколом оперативного заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 2 октября.
Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края, первый заместитель председателя правительства региона Андрей Хлопянов. Распоряжение вступило в силу со дня подписания.