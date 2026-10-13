Число автосервисов в Ставропольском крае за год выросло на 5%

По итогам первых девяти месяцев прирост числа автосервисов в крае оценивался в 3%. Для сравнения, в Ростовской области показатель достиг 8,3%, в Краснодарском крае — 3,4%. В целом по России к октябрю насчитывалось 125,6 тыс. автосервисов. С начала года их число увеличилось на 4,7 тыс., или на 3,9%.