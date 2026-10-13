Число автосервисов в Ставропольском крае за год выросло на 5%
13.10.2026, 08:11
К октябрю 2026 года в Ставропольском крае работали около 1,9 тыс. организаций по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей — на 92 больше, чем годом ранее. Годовой прирост составил 5,05%, сообщили РБК Кавказ аналитики «Контур.Фокуса».
По итогам первых девяти месяцев прирост числа автосервисов в крае оценивался в 3%. Для сравнения, в Ростовской области показатель достиг 8,3%, в Краснодарском крае — 3,4%. В целом по России к октябрю насчитывалось 125,6 тыс. автосервисов. С начала года их число увеличилось на 4,7 тыс., или на 3,9%.
Ставропольский край занял 20-е место в рейтинге регионов по количеству автосервисов, опустившись за год на одну позицию. В тройке лидеров — Москва с 10,3 тыс. организаций, Московская область с 8,8 тыс. и Санкт-Петербург с 6,2 тыс.