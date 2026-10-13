В Ставрополе до конца года планируют открыть отделение радионуклидной диагностики

Проект реализуется в рамках национального проекта и краевой программы, в том числе за счет средств регионального бюджета. Площадь здания составит около 400 кв. м. В нем разместят блоки радионуклидного обеспечения и диагностики, а также помещения для пациентов и медицинского персонала.