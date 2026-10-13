В Ставрополе до конца года планируют открыть отделение радионуклидной диагностики
13.10.2026, 07:34
В Ставропольской краевой клинической больнице завершается строительство модульного здания для отделения радионуклидной диагностики. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Проект реализуется в рамках национального проекта и краевой программы, в том числе за счет средств регионального бюджета. Площадь здания составит около 400 кв. м. В нем разместят блоки радионуклидного обеспечения и диагностики, а также помещения для пациентов и медицинского персонала.
Для отделения закупили совмещенный однофотонный эмиссионный и рентгеновский компьютерный томограф. Оборудование позволит получать данные о состоянии органов и тканей и визуализировать их структуру. Диагностику планируют проводить по направлениям кардиологии, неврологии и эндокринологии. По информации губернатора, необходимое оборудование уже поступило в больницу.