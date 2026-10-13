Над Ставропольем отразили массированную атаку БПЛА, есть последствия

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», угрозу атаки БПЛА объявили в 00:29 сначала на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе. Спустя несколько минут режим беспилотной опасности распространили и на весь регион. В 6:45 угроза атаки БПЛА была отменена.