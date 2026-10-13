Над Ставропольем отразили массированную атаку БПЛА, есть последствия
13.10.2026, 07:29
На территории Ставропольского края отразили массированную атаку беспилотников. О последствиях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Пострадавших нет. Однако, в промзоне Невинномысска есть повреждения от упавших обломков дронов. На местах идет оценка ущерба и ликвидация последствий атаки. В Солнечнодольске последствий на земле нет.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», угрозу атаки БПЛА объявили в 00:29 сначала на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе. Спустя несколько минут режим беспилотной опасности распространили и на весь регион. В 6:45 угроза атаки БПЛА была отменена.