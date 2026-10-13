«Россети Новосибирск» обеспечили электроснабжение новых агрообъектов
13.10.2026, 07:44
Компания «Россети Новосибирск» обеспечила электроснабжение новых производственных объектов крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Чистоозерном районе Новосибирской области. Здесь возводят ангар и зернохранилище при грантовой поддержке Министерства сельского хозяйства региона.
Для надежного электроснабжения сельскохозяйственных объектов энергетики выделили 400 кВт мощности и создали новую электросетевую инфраструктуру. Специалисты компании построили трансформаторную подстанцию и 385 метров воздушных линий электропередачи 10 кВ. Дополнительно установлены линейный разъединитель для повышения управляемости электросети и современный комплекс учета электроэнергии, обеспечивающий точный контроль потребления электроэнергии. На реализацию проекта компания направила около трех миллионов рублей. Все использованное оборудование - российского производства.
Фермер из Чистоозерного района развивает свое хозяйство уже более 30 лет. Сегодня это одно из крупнейших растениеводческих хозяйств в районе – оно обрабатывает 5 500 гектаров земли.
Подключение новых мощностей, выполненное специалистами «Россети Новосибирск» в установленные сроки, открывает хозяйству перспективы для дальнейшего развития. Новые ангар и зернохранилище позволят увеличить объемы хранения урожая и расширить производственные возможности предприятия. Развитие сельскохозяйственного производства и создание современной инфраструктуры для хранения продукции имеют важное значение для укрепления продовольственной безопасности региона и поддержки аграрного сектора.
Реализация этого проекта – еще одно подтверждение готовности компании оперативно и профессионально решать задачи по технологическому присоединению объектов агропромышленного комплекса. «Россети Новосибирск» обеспечивают электроснабжение фермерских хозяйств, животноводческих комплексов, предприятий по переработке сельхозпродукции и других объектов, значимых для экономики Новосибирской области. Среди объектов, получивших электроэнергию от инфраструктуры компании, научно-исследовательские институты, промышленные предприятия, объекты жилищного строительства и социальной сферы. Многие из этих проектов реализуются в рамках национальных проектов и государственных программ и имеют высокое социальное и экономическое значение для региона.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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