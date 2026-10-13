В Дагестане врачи спасли пациента, у которого 11 раз останавливалось сердце
13.10.2026, 06:55
В Республиканскую клиническую больницу скорой помощи в Махачкале доставили 61-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. По сообщению врио министра здравоохранения Дагестана Алиомара Ахмедова, у пациента 11 раз останавливалось сердце. Также у него диагностировали фибрилляцию предсердий.
Медицинскую помощь мужчине оказали в новом приемном отделении больницы. По данным ведомства, расположение «красной зоны» позволяет быстро доставлять пациентов в противошоковую реанимацию.
Пациента удалось спасти.