В Дагестане врачи спасли пациента, у которого 11 раз останавливалось сердце

В Республиканскую клиническую больницу скорой помощи в Махачкале доставили 61-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. По сообщению врио министра здравоохранения Дагестана Алиомара Ахмедова, у пациента 11 раз останавливалось сердце. Также у него диагностировали фибрилляцию предсердий.