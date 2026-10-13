В Ставропольском крае отменили угрозу атаки дронов
13.10.2026, 06:46
На территории Ставропольского края объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Угрозу атаки БПЛА объявили в 00:29 сначала на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе. Спустя несколько минут режим беспилотной опасности распространили и на весь регион.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в ночь на 13 октября беспилотную атаку отразили над территориями Невинномысска и поселка Солнечнодольск в Изобильненском округе. В обоих случаях дроны нацелены на промышленные объекты