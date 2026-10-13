Ставрополье стало крупнейшим производителем пшеницы в России
13.10.2026, 06:42
Ставропольский край по итогам 2025 года занял первое место в России по производству пшеницы и второе — по выпуску зерновых и зернобобовых культур. В животноводстве регион оказался на третьей позиции. Такие данные приводит Северо-Кавказстат.
По состоянию на 1 сентября 2026 года в крае собрали 9 млн тонн зерна, 370 тыс. тонн сахарной свеклы и 247,3 тыс. тонн масличных культур. Урожай картофеля составил 173 тыс. тонн.
В животноводстве зафиксировано производство 704 млн яиц, 410 тыс. тонн молока и 301,8 тыс. тонн мяса. По данным статистического ведомства, на сельскохозяйственные организации приходится 70,6% аграрной отрасли края. Доля фермерских хозяйств составляет 14,1%, хозяйств населения — 15,3%. При этом организации производят 77,2% всей сельхозпродукции региона.
Денежный показатель отрасли за первое полугодие 2026 года составил 227,7 млрд рублей. В опубликованных данных не уточняется, идет ли речь об объеме произведенной продукции или о поступлениях в бюджет.