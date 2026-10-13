Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по оценке безопасности

Особенно высоко жители этих трех регионов оценили защищенность от риска стать жертвой ограбления или кражи. По этому критерию средний балл составил 3,97. В целом по России показатель достиг 3,40 балла. Общероссийская оценка безопасности составила 3,17 балла. За 2021–2025 годы она снизилась на 15,5% — с 3,75 балла. Одновременно разрыв между регионами вырос на 20,1%, до 1,79 балла.