Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по оценке безопасности
13.10.2026, 06:22
Кабардино-Балкария оказалась среди регионов, жители которых выше всего оценивают уровень безопасности. Вместе с Ненецким автономным округом и Чечней республика получила в среднем 3,80 балла из пяти. Данные приведены в докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ), подготовленном по итогам Национального рейтинга качества жизни за 2025 год.
Особенно высоко жители этих трех регионов оценили защищенность от риска стать жертвой ограбления или кражи. По этому критерию средний балл составил 3,97. В целом по России показатель достиг 3,40 балла. Общероссийская оценка безопасности составила 3,17 балла. За 2021–2025 годы она снизилась на 15,5% — с 3,75 балла. Одновременно разрыв между регионами вырос на 20,1%, до 1,79 балла.
Наиболее низкую оценку в докладе получила обеспеченность инфраструктурой безопасности — 2,84 балла. Речь идет, в частности, об освещении, камерах видеонаблюдения и тревожных кнопках. Среди лидеров по этому показателю Кабардино-Балкария не названа: Москва, Ненецкий автономный округ и Чечня набрали в среднем 3,62 балла.