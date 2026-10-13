Над Невинномысском и Солнечнодольском отразили атаку БПЛА
13.10.2026, 06:10
В ночь на 13 октября беспилотную атаку отразили над территориями Невинномысска и поселка Солнечнодольск в Изобильненском округе. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В обоих случаях дроны нацелены на промышленные объекты. На территории региона сохраняется беспилотная опасность.
«Прошу не приближаться к обломкам беспилотников. Не снимайте и не публикуйте кадры с мест их падения, с пролетом БПЛА или работой ПВО. Режим беспилотной опасности продолжает действовать на территории всего Ставрополья. Сохраняйте бдительность»,— добавил господин Владимиров.