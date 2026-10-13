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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Кавказ

Над Невинномысском и Солнечнодольском отразили атаку БПЛА

13.10.2026, 06:10
В ночь на 13 октября беспилотную атаку отразили над территориями Невинномысска и поселка Солнечнодольск в Изобильненском округе. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В обоих случаях дроны нацелены на промышленные объекты. На территории региона сохраняется беспилотная опасность.
«Прошу не приближаться к обломкам беспилотников. Не снимайте и не публикуйте кадры с мест их падения, с пролетом БПЛА или работой ПВО. Режим беспилотной опасности продолжает действовать на территории всего Ставрополья. Сохраняйте бдительность»,— добавил господин Владимиров.

Мария Хоперская