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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Кисловодске пешеход погиб под колесами Ford на пешеходном переходе

12.10.2026, 21:27
В Кисловодске водитель Ford Transit насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на улице 40 лет Октября. Авария произошла в районе дома № 23. Об этом сообщил глава города.
По предварительным данным, погибшему было около 50 лет. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Это уже второе смертельное ДТП в Кисловодске за неделю. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными вблизи пешеходных переходов. Пешеходам он рекомендовал убеждаться, что водитель их заметил и пропускает.

Валерий Климов