В Кисловодске пешеход погиб под колесами Ford на пешеходном переходе

Это уже второе смертельное ДТП в Кисловодске за неделю. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными вблизи пешеходных переходов. Пешеходам он рекомендовал убеждаться, что водитель их заметил и пропускает.