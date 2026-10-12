Главные новости за 12 октября. Кавказ
12.10.2026, 20:58
На Ставрополье в сентябре 2026 года куриные яйца подорожали на 10,68%, до 106,64 руб. за десяток, а гречневая крупа — на 9,28%, до 80,06 руб. за килограмм, следует из данных Северо-Кавказстата. Также выросли цены на черный чай на 6,39%, до 1,45 тыс. руб. за килограмм, и соль на 5,31%, до 25,19 руб., тогда как яблоки подешевели на 12,54%, до 139,11 руб. за килограмм, лук — на 11,57%, до 49,62 руб., морковь — на 9,36%, до 41,33 руб., картофель — на 7,49%, до 55,05 руб., а капуста — на 6,1%, до 40,48 руб. Говядина практически не изменилась в цене, составив 771,40 руб. за килограмм, а бензин АИ-95 подорожал на 0,65%, до 85,59 руб. за литр, при снижении стоимости дизельного топлива на 1,32%, до 84,49 руб.
На Ставрополье с декабря 2025 года по сентябрь 2026 года газовое моторное топливо подорожало на 46,18%, автомобильный бензин — на 24,3%, дизельное топливо — на 16,09%, следует из данных Северо-Кавказстата. В сентябре бензин в среднем прибавил в цене 0,38%, до 82,39 руб. за литр, газовое моторное топливо подорожало на 4,33%, до 38,94 руб., а компримированный природный газ — на 2,63%, до 28,63 руб. за кубометр, тогда как дизельное топливо подешевело на 1,33%, до 84,49 руб. за литр. Мониторинг цен ведомство проводит на 49 автозаправочных станциях края.
Евросоюз включил в санкционный список четыре предприятия Дагестана и руководителей этих организаций, следует из решения Совета ЕС от 12 октября 2026 года. Под ограничения попали Каспийский завод точной механики, махачкалинский «Стеклопласт», дербентский «Электросигнал» и Буйнакский агрегатный завод, а также их руководители Шарафудин Фатуллаев, Арсенхан Курбанов, Далгат Мирзабеков и Нурбутдин Нажмутдинов. Основанием для санкций стало отнесение предприятий российскими властями к военно-промышленному комплексу, а их руководителей — к лицам, поддерживающим российскую оружейную промышленность. Всего новый пакет ЕС предусматривает включение в санкционный перечень 826 организаций и 743 физических лиц.
Евросоюз включил в санкционный список три предприятия Ставропольского края и четырех руководителей, связанных с промышленностью региона, следует из решения Совета ЕС от 12 октября 2026 года. Под ограничения попали ставропольское ООО «Ритм-Б», завод «Атлант» в Изобильном и Георгиевский трансформаторный завод, а также их руководители Николай Балакший, Валерий Данилов и Андрей Феслер. Санкции также затронули главу ставропольской «Электроавтоматики» Сергея Жердева, хотя сама компания в новый перечень организаций не включена. Основанием для ограничений стало отнесение предприятий к российскому военно-промышленному комплексу и работа руководителей в оружейной промышленности. Всего новый пакет ЕС охватывает 826 организаций и 743 физических лица.
Северо-Кавказский федеральный округ стал лидером России по приросту вакансий в агропромышленном комплексе: в сентябре 2026 года их число увеличилось на 32% в годовом выражении, следует из анализа Россельхозбанка. Всего на платформе «Я в Агро» было размещено 80 тыс. предложений о работе, на 19% больше, чем годом ранее, при этом наиболее востребованы агрономы, число вакансий для которых выросло на 35%, а средняя зарплата достигла 100–120 тыс. руб. в месяц. По доле предложений лидируют Краснодарский край с 22%, Московская область с 15% и Ростовская область с 10%, где медианная предлагаемая зарплата составляет 106 тыс. руб. против 82 тыс. руб. в среднем по России.