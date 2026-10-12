На Ставрополье выявили свиной грипп на фоне роста COVID-19
12.10.2026, 20:28
В Ставропольском крае выявили вирус гриппа A(H1N1)-09, который называют свиным гриппом. При этом эпидемического подъема ОРВИ и гриппа в регионе нет: Роспотребнадзор оценивает ситуацию как неэпидемическую и сообщает о фоновой заболеваемости. Соответствующую информацию сайт Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю опубликовал 12 октября 2026 года.
По данным управления за 41-ю неделю 2026 года, показатель составил 2682 случая на 10 тыс. жителей — в 1,8 раза ниже среднемноголетнего уровня. По сравнению с 39-й неделей заболеваемость выросла на 4,77%. Среди детей от 0 до 2 лет показатель снизился на 2,52%, а среди школьников 7–14 лет — на 1,64%.
Одновременно в крае продолжает расти число случаев COVID-19. За отчётную неделю инфекцию выявили у 29 человек. Роспотребнадзор не приводит темп роста и разбивку заболевших по возрастам или территориям.
Лабораторный мониторинг выявил не только вирус гриппа A(H1N1)-09, но и другие респираторные возбудители: риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. Ведомство не уточнило, сколько проб исследовали и как распределились находки между вирусами.
В крае продолжается вакцинация от гриппа. По федеральному Национальному календарю регион получил 611 380 доз вакцины; прививку сделали 251 566 жителей, или 8,7% населения края. Привиться бесплатно могут люди из групп риска, включая детей с шести месяцев, школьников, беременных, жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Остальные могут пройти вакцинацию платно в медицинской организации с соответствующей лицензией.
Роспотребнадзор рекомендует не отказываться от прививки: по оценке ведомства, она помогает предупредить заражение и снижает риск тяжёлого течения гриппа и осложнений. Для профилактики респираторных инфекций управление также советует чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать людных закрытых мест или носить там маску, а при симптомах инфекции не посещать организованные коллективы и обратиться за медицинской помощью.