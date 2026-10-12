На Ставрополье выявили свиной грипп на фоне роста COVID-19

По данным управления за 41-ю неделю 2026 года, показатель составил 2682 случая на 10 тыс. жителей — в 1,8 раза ниже среднемноголетнего уровня. По сравнению с 39-й неделей заболеваемость выросла на 4,77%. Среди детей от 0 до 2 лет показатель снизился на 2,52%, а среди школьников 7–14 лет — на 1,64%.