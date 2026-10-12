Порты Каспия наращивают перевалку зерна, но упираются в логистику

Для Дагестана каспийская логистика зависит не только от самого порта. Зерно нужно доставить к причалам, накопить и погрузить на суда, а затем отправить покупателю — прежде всего в Иран и Азербайджан. По словам руководителя порта Джамала Алиева, зерно отгружают с двух причалов; в 2025 году порт вложил в развитие 600 млн руб., а на 2026 год запланировал 2 млрд руб. на терминалы, подъездные пути и железнодорожную ветку. Порт рассчитывает в 2026 году перевалить 3,3 млн тонн всех грузов, на 15% больше результата 2025 года. Эти инвестиции поддерживают развитие коридора «Север—Юг», но сами по себе не снимают ограничений на подходах к порту и на морском плече.