Порты Каспия наращивают перевалку зерна, но упираются в логистику
12.10.2026, 19:53
Российские порты на Каспии быстро увеличивают отгрузку зерна, однако пока не могут заменить южные терминалы, пишет «Агроэксперт».
За январь—июль 2026 года Астрахань и Оля обработали 4,2 млн тонн грузов — на 79% больше, чем годом ранее; около 45%, или 1,9 млн тонн, пришлось на зерно. За весь 2025 год эти порты перевалили 5,7 млн тонн, в том числе, по расчёту «Агроэксперта» на основе опубликованной доли, около 2,34 млн тонн зерна. Уже за семь месяцев нынешнего года каспийские терминалы приблизились к 81% этого прошлогоднего объёма. «Агроэксперт» приводит данные астраханского министерства.
Дагестанский порт Махачкалы пока заметно меньше астраханских гаваней по зерновому потоку, хотя он важен для прямых поставок через Каспий. По данным директора группы «РусИранЭкспо» Александра Шарова, в январе—июле 2026 года порт отгрузил 0,6 млн тонн зерна. Это выше результата за весь 2025 год: тогда, по опубликованным в марте данным порта, перевалка зерна составила 300 тыс. тонн, на 17% больше, чем годом ранее. Расхождение между годовым итогом и результатом за семь месяцев показывает, насколько быстро изменились потоки. При этом оценку в 0,6 млн тонн дал участник рынка, тогда как порт назвал годовой итог за 2025 год.
В 2025 году порт уже наращивал зерновую перевалку летом: в июле он обработал 47 тыс. тонн, в августе — около 50 тыс., в сентябре — 54 тыс. тонн. За третий квартал объем достиг 151 тыс. тонн. Однако весь грузооборот порта за первые восемь месяцев тогда составлял 2,2 млн тонн, а его мощность по сухим грузам — 1,78 млн тонн в год. Эти цифры нельзя напрямую сравнивать с нынешним зерновым потоком, но они показывают масштаб задачи: быстро прибавить объем можно, а устойчиво расширить пропускную способность — только вместе с причалами, складом и подвозом.
Для Дагестана каспийская логистика зависит не только от самого порта. Зерно нужно доставить к причалам, накопить и погрузить на суда, а затем отправить покупателю — прежде всего в Иран и Азербайджан. По словам руководителя порта Джамала Алиева, зерно отгружают с двух причалов; в 2025 году порт вложил в развитие 600 млн руб., а на 2026 год запланировал 2 млрд руб. на терминалы, подъездные пути и железнодорожную ветку. Порт рассчитывает в 2026 году перевалить 3,3 млн тонн всех грузов, на 15% больше результата 2025 года. Эти инвестиции поддерживают развитие коридора «Север—Юг», но сами по себе не снимают ограничений на подходах к порту и на морском плече.