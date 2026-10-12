Главные новости за 12 октября. Сочи
12.10.2026, 20:00
Заместителем главы Сочи по вопросам строительства и комплексного развития назначен Георгий Иващенко. Его карточка появилась на сайте администрации курорта.
Администрация Сочи опровергла поступившую информацию о загрязненных птицах на берегу города-курорта. В результате обследования береговой полосы в Сочи выбросов нефтепродуктов не обнаружено.
Мэр Сочи Андрей Прошунин держит на личном контроле сдачу в эксплуатацию филиала гимназии №8, расположенного на улице Ясногорской в Хостинском районе.
Сочинский национальный парк определил победителя закупки на проведение лесопатологического обследования в 16 участковых лесничествах. Стоимость контракта составит 4,76 млн руб. при начальной цене 5,85 млн руб.
Сочи и Краснодар стали лидерами среди популярных курортных городов России по снижению цен на вторичное жилье в третьем квартале 2026 года. В Сочи стоимость квадратного метра за июль—сентябрь уменьшилась на 4%, до 284,8 тыс. руб.
С января по сентябрь 2026 года российско-абхазскую границу пересекли более 8 млн человек. За этот период сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Адлер» Сочинской таможни оформили более 1,8 млн транспортных средств.