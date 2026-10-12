Главные новости за 12 октября. Новороссийск
12.10.2026, 20:00
В кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко проводятся следственные действия. Из кабинета изымают документы.
Северо-Кавказский кассационный суд рассмотрит спор между ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о взыскании 1,6 млн руб. штрафа за задержку подачи вагонов.
Обыски у мэра Новороссийска связаны с ФК «Черноморец» и взносами на 250 млн рублей, которые могли уйти на счета некоммерческих организаций, относящихся к мэру, в том числе в клуб.
Новороссийск стал лидером среди городов юга России по покупательной способности средней зарплаты. По данным исследования «РИА Новости», подготовленного по итогам января — июня 2026 года, город занял 44-ю строчку общероссийского рейтинга.
В шести населенных пунктах Анапы ремонтируют дороги. Техника вышла сразу на несколько территорий. В минувшие выходные работы начались в станице Гостагаевской, хуторах Песчаный, Рассвет и Заря, а также в селах Цибанобалка и Гай-Кодзор.
Анапа стала лидером среди курортных городов России по росту цен на вторичное жилье за III квартал 2026 года. За июль–сентябрь квадратный метр в городе-курорте подорожал на 3,75%, до 182 тыс. рублей.