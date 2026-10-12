Магазин обанкроченного стекольного магната Яшкунова в Ставрополе продали за 93 млн рублей
12.10.2026, 19:22
Два нежилых объекта недвижимости, принадлежавших ставропольскому предпринимателю Алексею Яшкунову, продали на торгах за 93,555 млн руб. Победителем аукциона, согласно сообщению финансового управляющего Данилы Журавкова, опубликованному в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), стало АО «Электроавтоматика».
В состав лота вошли магазин площадью 1,95 тыс. кв. м и отдельное нежилое строение площадью 94,3 кв. м. Оба объекта расположены по адресу: Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 3. Начальная цена лота составляла 89,1 млн руб. Таким образом, итоговая стоимость превысила стартовую на 4,455 млн руб., или 5%. В сообщении об итогах торгов финансовый управляющий указал, что победитель предложил наибольшую цену среди участников аукциона. Также отмечено, что АО «Электроавтоматика» не имеет заинтересованности по отношению к должнику, его кредиторам и финансовому управляющему.
Торги прошли в рамках дела о банкротстве Алексея Яшкунова. Решение о введении процедуры реализации имущества предпринимателя Арбитражный суд Ставропольского края принял 11 февраля 2020 года, финансовым управляющим был назначен Данила Журавков. Согласно опубликованным материалам дела, Яшкунов умер 8 июня 2021 года, однако реализация его имущества в рамках банкротства продолжается.
Алексей Яшкунов был известен прежде всего как бывший бенефициар ОАО «ЮгРосПродукт», объединявшего стекольные предприятия Ставропольского края. В группу входили Новоалександровский и Красногвардейский стеклотарные заводы. В 2016 году компания была признана банкротом. К тому времени ее кредиторская задолженность, согласно материалам дела о несостоятельности, превышала 7 млрд руб., а активы оценивались в 5,2 млрд руб. Финансовые обязательства, связанные с деятельностью группы, стали частью длительных судебных разбирательств, в том числе в рамках личного банкротства Яшкунова.
В ходе реализации активов группы ее производственные комплексы продавались значительно дешевле первоначальных оценок. В 2022 году имущественный комплекс в Новоалександровске реализовали за 412 млн руб. при начальной цене 1,3 млрд руб. Красногвардейский стекольный завод продали за 410 млн руб., тогда как первоначальная стоимость лота превышала 3,3 млрд руб.
Среди активов, выставленных на продажу в рамках личного банкротства Яшкунова, остается база отдыха «Лазурь» в Архызском ущелье Карачаево-Черкесии. В декабре 2025 года комплекс выставляли на торги с начальной ценой 231,4 млн руб., а в январе 2026 года на повторные торги его выставили за 208,2 млн руб. В сентябре финансовый управляющий объявил о новой процедуре продажи — посредством публичного предложения с начальной ценой 187,4 млн руб. При отсутствии более высоких предложений стоимость лота будет снижаться на 2 млн руб. каждые пять рабочих дней. На последнем из предусмотренных этапов она должна составить 175,4 млн руб. Прием заявок на участие в торгах продлится до 2 ноября.
В единый лот с базой отдыха входят семь объектов недвижимости общей площадью около 1,77 тыс. кв. м, земельный участок площадью 1 га и право аренды еще одного участка площадью 3,425 га, относящегося к лесному фонду. На территории находятся жилой дом, спальный корпус, склад-ангар, котельная, трансформаторная подстанция, гараж и жилой сборный домик. Договор аренды лесного участка заключен в 2008 году сроком на 49 лет. Передача прав и обязанностей по договору новому владельцу возможна только с согласия арендодателя.
Еще одним крупным активом, выставленным на продажу в рамках банкротства, стал катер Azimut-58 2009 года выпуска. Судно длиной 17,88 м с тремя каютами и двумя двигателями выставлялось на повторные торги с начальной ценой 55 млн руб. Однако аукцион, итоги которого были опубликованы 16 сентября 2026 года, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В описании имущества указывались технические неисправности отдельных систем судна.