Магазин обанкроченного стекольного магната Яшкунова в Ставрополе продали за 93 млн рублей

Среди активов, выставленных на продажу в рамках личного банкротства Яшкунова, остается база отдыха «Лазурь» в Архызском ущелье Карачаево-Черкесии. В декабре 2025 года комплекс выставляли на торги с начальной ценой 231,4 млн руб., а в январе 2026 года на повторные торги его выставили за 208,2 млн руб. В сентябре финансовый управляющий объявил о новой процедуре продажи — посредством публичного предложения с начальной ценой 187,4 млн руб. При отсутствии более высоких предложений стоимость лота будет снижаться на 2 млн руб. каждые пять рабочих дней. На последнем из предусмотренных этапов она должна составить 175,4 млн руб. Прием заявок на участие в торгах продлится до 2 ноября.