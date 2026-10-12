Предложение новостроек в Махачкале снизилось на 15,3% за год
12.10.2026, 19:12
В сентябре 2026 года число квартир в продаже на первичном рынке Махачкалы сократилось на 15,3% год к году, до 5,3 тыс. лотов, следует из данных «НДВ Супермаркет Недвижимости».
В Дагестане динамика оказалась неоднородной: в Каспийске предложение выросло на 69,9%, до 1 045 лотов, тогда как в Дербенте оно уменьшилось на 33,6%. Эти оценки относятся к экспозиции — числу выставленных на продажу объектов, — и сами по себе не показывают, сколько квартир застройщики продали или вывели на рынок за год.
В том же материале среднюю цену лота в комфорт- и бизнес-классе в Махачкале оценивают в 7,2 млн руб., в Каспийске — в 7,7 млн, в Дербенте — в 8,8 млн руб. Данные о цене квадратного метра расходятся по направлению: авторы исследования сообщают о снижении в Каспийске на 16,7% и в Махачкале на 13,2%. При этом в августе, по данным, которые РИА «Дагестан» приписывает аналитикам «Циана», медианная цена квадратного метра новостройки в Махачкале составляла 156 тыс. руб. — на 1,5% меньше, чем месяцем ранее. Сравнивать эти показатели напрямую нельзя: они охватывают разные периоды и могут опираться на разные выборки и способы расчета.
Слабая распроданность строящегося жилья помогает объяснить, почему увеличение строительства не обязательно ведет к росту цен. По данным «Дом.РФ», которые цитировал «Коммерсантъ-Кавказ», на 1 июля в Дагестане продали 23% строящегося жилья. Для сравнения: нормативный ориентир к моменту сдачи дома составляет 60–80%. Значит, у застройщиков остается большой объем непроданных квартир, а покупатели не успевают поглощать предложение теми темпами, на которые рассчитывает отрасль.
В апреле РИА «Дагестан» сообщало, что в республике по договорам долевого участия с эскроу-счетами строят более 1 млн кв. м жилья — свыше 19 тыс. квартир. В Махачкале по этой схеме строили 5 766 квартир, в Каспийске — 4 537. При этом около 57% площадей в республике, по оценке аналитического центра «Этажи», ещё не открыли для официальных продаж. Это ограничивает точность оценок: публичная экспозиция может не охватывать весь объем строящегося жилья.
На фоне большого строительного портфеля ввод жилья в 2025 году резко замедлился. По данным Дагестанстата, приведенным «Коммерсантом», за 11 месяцев регион сдал 1,3 млн кв. м против 2,8 млн кв. м за тот же период 2024 года. Основную часть объема составили индивидуальные дома — 1 млн кв. м; на многоквартирное строительство пришлось около 300 тыс. кв. м. Издание связывало спад с охлаждением спроса и снижением ипотечной активности.
Банк России также сообщал о снижении спроса на жилье в регионе после завершения массовой льготной ипотеки. Регулятор отмечал, что рынок Дагестана перенасыщен предложением, а застройщики пока не спешат снижать цены. Эта оценка относится к 2025 году, но вместе с низкой распроданностью на середину 2026-го показывает устойчивую проблему: рынок располагает большим запасом строящихся квартир, однако спрос не успевает за ним.
В сентябрьской оценке компаний средняя цена квадратного метра в Махачкале снизилась на 13,2% за год, а средний лот стоил 7,2 млн руб. Девелоперы объясняют ценовую динамику разным соотношением предложения и спроса в городах республики, но открытых данных о числе сделок, скидках и методике расчета в предоставленном материале нет. Поэтому по опубликованным цифрам можно говорить о снижении экспозиции в столице и слабой распроданности строящегося жилья в регионе, но нельзя уверенно заключить, что спрос в Махачкале вырос или что квартиры стали доступнее для покупателей.