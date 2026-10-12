Предложение новостроек в Махачкале снизилось на 15,3% за год

В том же материале среднюю цену лота в комфорт- и бизнес-классе в Махачкале оценивают в 7,2 млн руб., в Каспийске — в 7,7 млн, в Дербенте — в 8,8 млн руб. Данные о цене квадратного метра расходятся по направлению: авторы исследования сообщают о снижении в Каспийске на 16,7% и в Махачкале на 13,2%. При этом в августе, по данным, которые РИА «Дагестан» приписывает аналитикам «Циана», медианная цена квадратного метра новостройки в Махачкале составляла 156 тыс. руб. — на 1,5% меньше, чем месяцем ранее. Сравнивать эти показатели напрямую нельзя: они охватывают разные периоды и могут опираться на разные выборки и способы расчета.