В Краснодаре наградили авторов лучших журналистских работ на тему финансовой культуры
13.10.2026, 11:13
Банк «Кубань Кредит», Союз журналистов Краснодарского края и Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей назвали имена победителей и призеров IX Открытого творческого конкурса журналистов и СМИ Кубани на темы финансовой культуры.
Торжественная церемония награждения прошла в медиацентре «Дом журналистики», в который представителей профессии часто приглашают на образовательные и деловые мероприятия. С приветственным словом к участникам события обратился заместитель председателя Правления Банка Сергей Колбуденко.
В этом году много проектов посвящены теме профилактики финансовых преступлений, – подчеркнул Сергей Колбуденко. – Это важно и актуально, особенно в целях предупреждения вовлечения молодежи в дропперство.
Жюри оценивали 57 работ от 40 участников в четырех номинациях – «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Телевидение» и «Радио». Критериями для присвоения баллов служили не только талант и профессионализм авторов, но и творческое раскрытие заявленной темы, практическая польза и оригинальность подачи материала. Экспертами некоторых публикаций и репортажей выступали сотрудники офисов и дирекций Банка «Кубань Кредит».
Победителями конкурса стали:
В номинации «Печатные СМИ» – Лилия Матонина, редактор газеты «Краснодарские известия», проекты «Не дай себя обмануть», «На темной стороне интернета»;
В номинации «Интернет-СМИ» – Владимир Шолухов, практикант «Краснодарских известий», за видеоролик о современных мошенниках, созданный с помощью искусственного интеллекта. Награду получили родители победителя, так как молодой человек начал службу в составе Вооруженных Сил Российской Федерации;
В номинации «Телевидение» – Алиса Дмитренко, ГТРК «Кубань» за серию репортажей «Не дайте украсть память», «Кредит-призрак» и «Цена невнимательности»;
В номинации «Радио» – Дмитрий Михеев, радио «Комсомольская правда», за экономический подкаст «Деньги Кубани» – «Как повысить свою финансовую грамотность».
Особенной награды «СМИ в поддержку предпринимательского сообщества Кубани» от Российского союза промышленников и предпринимателей удостоена Юлия Мышкина, газета «Белоглинские вести», за серию публикаций «Соцкантракт как старт».
Все победители, обладатели специальных призов и лауреаты конкурса получили грамоты, призы и подарки.
Поддержка финансового просвещения имеет особое значение для Банка «Кубань Кредит», который представлен во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Отметим, что масштаб и популярность конкурса с каждым годом набирают обороты. В этом году к состязанию присоединились представители СМИ Белгорода и Челябинска.
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