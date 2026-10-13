В Краснодаре наградили авторов лучших журналистских работ на тему финансовой культуры

Жюри оценивали 57 работ от 40 участников в четырех номинациях – «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Телевидение» и «Радио». Критериями для присвоения баллов служили не только талант и профессионализм авторов, но и творческое раскрытие заявленной темы, практическая польза и оригинальность подачи материала. Экспертами некоторых публикаций и репортажей выступали сотрудники офисов и дирекций Банка «Кубань Кредит».