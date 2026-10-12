В Дагестане сменились руководители четырех судов

Виталий Морозов окончил Ростовский юридический институт МВД в 2005 году. До судейской работы он служил в органах внутренних дел и прокуратуре Дагестана, в том числе занимал должность прокурора Тарумовского района. В 2020 году Морозов стал судьёй Кизлярского городского суда. Новый руководитель Хасавюртовского городского суда теперь возглавит одну из городских судебных инстанций республики.