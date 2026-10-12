В Дагестане сменились руководители четырех судов
12.10.2026, 18:44
Президент РФ назначил председателей Магарамкентского, Советского, Хасавюртовского городского и Хунзахского районных судов, а также судью Хасавюртовского районного суда. Решение затронуло пять федеральных судейских должностей в республике. О назначениях сообщил Верховный суд Дагестана.
Магарамкентский районный суд возглавила Зумруд Токаева, Советский районный суд Махачкалы — Анжела Ибрагимова, Хасавюртовский городской суд — Виталий Морозов, Хунзахский районный суд — Амирхан Магомедов. Мурад Сурхаев получил должность судьи Хасавюртовского районного суда. Президент назначает председателей районных судов на шестилетний срок.
Назначение Анжелы Ибрагимовой продолжает ее работу в судебной системе Махачкалы. Она возглавляет Советский районный суд и Совет судей Дагестана; официальные страницы судебного сообщества указывают ее в этих должностях. В 2025 году госпожа Ибрагимова участвовала в заседании Президиума Совета судей России, где обсуждали оплату труда судей, правовую поддержку участников военной операции и подготовку XI Всероссийского съезда судей.
У Зумруд Токаевой за плечами работа в аппарате Кумторкалинского и Ленинского районных судов. В 2004 году она получила юридическое образование в Российской правовой академии Минюста. До нового назначения Токаева работала судьёй Советского районного суда Махачкалы, а в марте 2025 года стала заместителем председателя Кировского районного суда.
Виталий Морозов окончил Ростовский юридический институт МВД в 2005 году. До судейской работы он служил в органах внутренних дел и прокуратуре Дагестана, в том числе занимал должность прокурора Тарумовского района. В 2020 году Морозов стал судьёй Кизлярского городского суда. Новый руководитель Хасавюртовского городского суда теперь возглавит одну из городских судебных инстанций республики.