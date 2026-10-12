Марат Илаев возглавил Ардонский район Северной Осетии
12.10.2026, 18:39
Депутаты Собрания представителей Ардонского района назначили Марата Илаева главой муниципалитета на 61-м заседании. Об этом сообщила администрация района.
Марат Илаев — депутат Собрания и первый заместитель его председателя; в официальных документах его имя указано как Марат Ёрикович Илаев. Он сменил Владислава Марзаева, который возглавлял район с 2021 года. Районная администрация указывает, что Владислав Марзаев избрался на этот пост в октябре 2021-го; в его биографии на сайте муниципалитета также приводится дата первого избрания — 19 сентября. В последние недели до сообщения о смене главы Владислав Марзаев продолжал участвовать в работе района: 25 сентября его называли главой муниципалитета на выездном совещании правительства республики, а в апреле его имя стояло под обращением к жителям как главы района.
Глава района избирается Собранием представителей из числа депутатов на пять лет; согласно уставу, для избрания кандидат должен получить большинство от установленного числа депутатов. Марат Илаев входит в состав районного Собрания как депутат от «Справедливой России — За правду». На сайте администрации его также называют первым заместителем председателя представительного органа. Это означает, что новый глава пришёл на должность из местного парламента, а не из регионального правительства или районной администрации.
Перед районом стоит ряд хозяйственных задач. На выездном совещании 25 сентября правительство республики сообщило, что в Ардонском районе реализуют десять проектов строительства, капитального ремонта и благоустройства. Их общее финансирование составляет почти 230 млн руб. Доходы консолидированного бюджета района на 2026 год планировали на уровне 1,1 млрд руб. Эти цифры задают круг вопросов, с которыми Илаеву предстоит работать в новой должности, но сами по себе не объясняют причину смены главы.
Ардонский район находится в центральной части Северной Осетии. Его административный центр — город Ардон; площадь района составляет 377 кв. км, население — около 31,7 тыс. человек.