Марат Илаев возглавил Ардонский район Северной Осетии

Марат Илаев — депутат Собрания и первый заместитель его председателя; в официальных документах его имя указано как Марат Ёрикович Илаев. Он сменил Владислава Марзаева, который возглавлял район с 2021 года. Районная администрация указывает, что Владислав Марзаев избрался на этот пост в октябре 2021-го; в его биографии на сайте муниципалитета также приводится дата первого избрания — 19 сентября. В последние недели до сообщения о смене главы Владислав Марзаев продолжал участвовать в работе района: 25 сентября его называли главой муниципалитета на выездном совещании правительства республики, а в апреле его имя стояло под обращением к жителям как главы района.