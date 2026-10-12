Уроженец Нальчика Залим Сижажев возглавил международный аэропорт родного города

Залим Сижажев — коренной нальчанин с двумя высшими образованиями. В гражданской авиации он трудится свыше десяти лет, причем карьеру выстраивал именно в этом аэропорту: отправной точкой стала работа исполняющим обязанности начальника службы авиационной безопасности. В периметр «Новапорта» специалист вошел в 2021 году, а с 2022-го исполнял функции первого заместителя генерального директора.