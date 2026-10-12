Уроженец Нальчика Залим Сижажев возглавил международный аэропорт родного города
12.10.2026, 18:30
Руководство международного аэропорта Нальчика обновилось: холдинг «Новапорт» утвердил на посту генерального директора воздушной гавани Залима Сижажева. Прежний руководитель предприятия Сергей Айнетдинов перешёл на должность главы аэропорта Мурманска — ещё одного актива, входящего в структуру холдинга, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Залим Сижажев — коренной нальчанин с двумя высшими образованиями. В гражданской авиации он трудится свыше десяти лет, причем карьеру выстраивал именно в этом аэропорту: отправной точкой стала работа исполняющим обязанности начальника службы авиационной безопасности. В периметр «Новапорта» специалист вошел в 2021 году, а с 2022-го исполнял функции первого заместителя генерального директора.
Кадровые перестановки совпали с заметным ростом операционных показателей аэропорта. По итогам первого полугодия пассажиропоток составил 104,5 тыс. человек — на 33% больше, чем за сопоставимый период годом ранее. Специалисты связывают положительную динамику с экономическим развитием республики и устойчивым притоком туристов на региональные курорты.
Расширяется и география полетов. Рейсы в Москву выполняются чаще, чем прежде, открыты направления в Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Якутск. Аэропорт обслуживает также международные авиарейсы — в частности, в Саудовскую Аравию. В планах авиационного узла — дальнейшее пополнение маршрутной карты.
Параллельно завершен масштабный цикл модернизации инфраструктуры: реконструирована взлетно-посадочная полоса, обновлены пассажирские терминалы, обновлен внешний облик объекта, закуплена современная спецтехника.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем генерального директора «Новапорта» по Северо-Кавказскому кластеру Евгением Ильиным и вновь назначенным руководителем аэропорта. Региональный лидер поздравил менеджеров с вступлением в новые должности и отметил стратегическое значение авиационного сообщения для республики. «Воздушные перевозки играют важнейшую роль во многих процессах», — подчеркнул господин Коков, пожелав управленческой команде Северо-Кавказского кластера весомых результатов в развитии авиационного транспорта страны.