Эмигрантку из Дагестана обвиняют в хищении 1,8 млн рублей пособий
12.10.2026, 18:18
Прокуратура Унцукульского района РД направила в суд уголовное дело против уроженки села Гимры. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. По версии следствия, женщина незаконно получила более 1,8 млн руб. пособий на четверых детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Следствие считает, что в 2022 году обвиняемая обратилась в дагестанское отделение Фонда пенсионного и социального страхования за ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка. В заявлении она указала, что проживает в республике. При этом, как утверждает обвинение, женщина фактически жила за пределами России вместе с детьми и не имела права на выплаты.
Социальный фонд назначает единое пособие семьям с детьми до 17 лет с учетом доходов и других критериев нуждаемости. Заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Условия назначения единого пособия
Общая сумма выплат, которую следствие считает незаконно полученной, превышает 1,8 млн руб. Точные даты перечислений, размер каждой выплаты и период, за который их начисляли, в сообщении прокуратуры не указаны. Также ведомство не назвало страну, где жила семья, и не сообщило, вернула ли обвиняемая деньги.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Унцукульский районный суд. Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Эта статья предусматривает за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере до десяти лет лишения свободы, штраф до 1 млн руб. и ограничение свободы до двух лет.
Суду предстоит рассмотреть доказательства обвинения и защиты. До вступления приговора в законную силу обвиняемая считается невиновной.