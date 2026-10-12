Эмигрантку из Дагестана обвиняют в хищении 1,8 млн рублей пособий

Следствие считает, что в 2022 году обвиняемая обратилась в дагестанское отделение Фонда пенсионного и социального страхования за ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка. В заявлении она указала, что проживает в республике. При этом, как утверждает обвинение, женщина фактически жила за пределами России вместе с детьми и не имела права на выплаты.