Яйца и гречка на Ставрополье в сентябре подорожали почти на 10 процентов
12.10.2026, 18:05
Средняя потребительская цена на куриные яйца на Ставрополье в сентябре 2026 года выросла на 10,68% по сравнению с августом, до 106,64 руб. за десяток. Гречневая крупа подорожала на 9,28%, до 80,06 руб. за килограмм. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».
Также заметно выросла стоимость черного байхового чая — на 6,39%, до 1,45 тыс. руб. за килограмм, поваренной соли — на 5,31%, до 25,19 руб. за килограмм. Цены на охлажденных и мороженых кур увеличились на 2,55%, до 266,17 руб. за килограмм, шлифованный рис — на 2,29%, до 112,79 руб., хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки — на 1,63%, до 109,52 руб.
Подорожали также пшеничная мука — на 1,41%, до 63,80 руб. за килограмм, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1,30%, до 119,30 руб., мороженая неразделанная рыба — на 1,18%, до 447,73 руб. за килограмм. Стоимость подсолнечного масла выросла на 0,99%, до 169,60 руб. за литр, пшена — на 0,77%, до 55,27 руб. за килограмм, бензина АИ-95 — на 0,65%, до 85,59 руб. за литр.
Одновременно в регионе снизились цены на ряд продуктов. Сильнее всего подешевели яблоки — на 12,54%, до 139,11 руб. за килограмм, репчатый лук — на 11,57%, до 49,62 руб., морковь — на 9,36%, до 41,33 руб., картофель — на 7,49%, до 55,05 руб., белокочанная капуста — на 6,1%, до 40,48 руб.
Сливочное масло за месяц подешевело на 1,15%, до 1,23 тыс. руб. за килограмм, баранина — на 1,13%, до 863,04 руб., сахар-песок — на 1,06%, до 89,66 руб. Свинина подешевела на 0,54%, до 475,84 руб. за килограмм, вермишель — на 0,30%, до 123,64 руб.
Цены на говядину практически не изменились: средняя стоимость килограмма составила 771,40 руб. против 771,64 руб. в августе. Литр бензина АИ-92 подорожал на 0,10%, до 77,77 руб., тогда как дизельное топливо подешевело на 1,32%, до 84,49 руб.