Яйца и гречка на Ставрополье в сентябре подорожали почти на 10 процентов

Подорожали также пшеничная мука — на 1,41%, до 63,80 руб. за килограмм, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1,30%, до 119,30 руб., мороженая неразделанная рыба — на 1,18%, до 447,73 руб. за килограмм. Стоимость подсолнечного масла выросла на 0,99%, до 169,60 руб. за литр, пшена — на 0,77%, до 55,27 руб. за килограмм, бензина АИ-95 — на 0,65%, до 85,59 руб. за литр.