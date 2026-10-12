Лекарства на Ставрополье подорожали на 5,5% с начала года
12.10.2026, 17:59
Цены на лекарственные средства на Ставрополье в январе—сентябре 2026 года выросли на 5,49% по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
За девять месяцев активированный уголь подорожал на 16,27%, до 25,80 руб. за упаковку, ацетилсалициловая кислота — на 15,67%, до 19,11 руб. Также увеличилась стоимость мелоксикама — на 13,01%, до 172,70 руб., кеторолака — на 12,31%, до 61,24 руб., хлоргексидина — на 12,21%, до 40,68 руб., валидола — на 11,59%, до 48,48 руб., аскорбиновой кислоты — на 11,44%, до 29,72 руб. и амброксола — на 10,22%, до 56,26 руб.
В сентябре по сравнению с августом цены на лекарственные средства, включенные в наблюдение, снизились на 0,17%. При этом динамика стоимости отдельных препаратов была разнонаправленной. Ибупрофен подорожал на 4,63%, до 38,09 руб. за упаковку, нимесулид — на 3,09%, до 131,38 руб., хлоргексидин — на 3,07%, до 40,68 руб. Цена на парацетамол выросла на 2,54%, до 21,27 руб., интерферон альфа-2В — на 2,45%, до 332,71 руб.
Одновременно в сентябре подешевели метамизол натрия — на 4,1%, до 36,98 руб., корвалол — на 4,23%, до 63,19 руб., пенталгин — на 2,59%, до 272,43 руб. Стоимость нафазолина снизилась на 2,88%, до 65,09 руб., экстракта травы алтея лекарственного — на 3,04%, до 64,72 руб., метопролола — на 0,77%, до 94,38 руб.
В целом с начала года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) увеличились на 3,94%, на остальные медикаменты — на 6,92%. В сентябре по сравнению с августом препараты из перечня ЖНВЛП подорожали на 0,62%, тогда как остальные лекарства подешевели на 0,86%.
Среди препаратов, включенных в мониторинг, за девять месяцев подешевели дротаверин — на 1,9%, до 430,03 руб. за упаковку, цетиризин — на 1,33%, до 80,97 руб., метопролол — на 1,44%, до 94,38 руб., амлодипин — на 0,67%, до 37,38 руб. Стоимость мирамистина снизилась на 3,58%, до 629,45 руб.