Лекарства на Ставрополье подорожали на 5,5% с начала года

За девять месяцев активированный уголь подорожал на 16,27%, до 25,80 руб. за упаковку, ацетилсалициловая кислота — на 15,67%, до 19,11 руб. Также увеличилась стоимость мелоксикама — на 13,01%, до 172,70 руб., кеторолака — на 12,31%, до 61,24 руб., хлоргексидина — на 12,21%, до 40,68 руб., валидола — на 11,59%, до 48,48 руб., аскорбиновой кислоты — на 11,44%, до 29,72 руб. и амброксола — на 10,22%, до 56,26 руб.