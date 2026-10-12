Обыски у мэра Новороссийска связаны с ФК «Черноморец» и взносами на 250 млн рублей

По данным источника издания, речь идет о взносах порядка 250 млн руб., которые могли уйти на счета некоммерческих организаций, относящихся к мэру, в том числе в ФК «Черноморец». Известно, что администрация Новороссийска в 2024 году заключала договоры о комплексном развитии территорий с двумя застройщиками. По дополнительным соглашениям якобы предусматривались добровольные пожертвования от них в две организации, связанные с АНО «Город счастья» и футбольным клубом «Черноморец».