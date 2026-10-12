С полным или передним приводом? Выбираем JELAND J6

Идеальное сцепление с дорогой. Электроника мгновенно перераспределяет крутящий момент между осями. В дождь, гололед, на мокрой листве или грунтовой дороге полный привод JELAND J6 обеспечивает ту самую уверенность, за которую и ценят кроссоверы. Риск пробуксовки при старте и заноса в повороте сведен к минимуму.

Легкое бездорожье и грунтовки. Если вы живете за городом, часто ездите на рыбалку, в горы (что особенно актуально для нашего региона) или просто хотите чувствовать себя спокойно в любую непогоду — 4WD обязателен. JELAND J6 с полным приводом не спасует перед раскисшей после дождя грунтовкой, снежной кашей или затяжным подъемом на дачу.