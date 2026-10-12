Водовод в Михайловске повторно выставили на торги за 124 млн рублей

У проекта есть история, которая делает повторный аукцион примечательным. В ноябре 2025 года предприятие уже разыграло подряд на тот же объект. При начальной цене 203,1 млн руб. договор заключили за 153,37 млн руб.; срок его исполнения, по данным карточки прежней закупки, — до 30 декабря 2026 года. Теперь заказчик выставил работы на 124 млн руб. Открытые сведения не объясняют, как новый лот соотносится с договором 2025 года: речь может идти об отдельном объеме работ, но доступные карточки этого не подтверждают. Поэтому нынешнюю сумму нельзя уверенно считать ни доплатой к прежнему договору, ни экономией.