Водовод в Михайловске повторно выставили на торги за 124 млн рублей
12.10.2026, 16:23
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ищет подрядчика для второго этапа строительства водовода от переулка Князевского до улицы Ишкова в Михайловске. Начальная цена нового аукциона — 124 млн руб. Заявки принимали до 12 октября, итоги назначили на 15 октября. В ЕИС закупку обозначили как аукцион по 223-ФЗ; указанный в карточке «иной способ» — категория размещения процедуры.
У проекта есть история, которая делает повторный аукцион примечательным. В ноябре 2025 года предприятие уже разыграло подряд на тот же объект. При начальной цене 203,1 млн руб. договор заключили за 153,37 млн руб.; срок его исполнения, по данным карточки прежней закупки, — до 30 декабря 2026 года. Теперь заказчик выставил работы на 124 млн руб. Открытые сведения не объясняют, как новый лот соотносится с договором 2025 года: речь может идти об отдельном объеме работ, но доступные карточки этого не подтверждают. Поэтому нынешнюю сумму нельзя уверенно считать ни доплатой к прежнему договору, ни экономией.
Разница между новой начальной ценой и прежней ценой договора составляет 29,36 млн руб., или около 19%. По сравнению с начальной ценой аукциона 2025 года новая сумма ниже на 79,13 млн руб. Однако прямое сравнение не раскрывает ни состава нынешнего лота, ни причин пересмотра сметы. В измененной редакции документации заказчик сослался на пункт положения о закупке, который регулирует внесение изменений. Это объясняет процедурное основание корректировки, но не ее содержание.
Сам объект предусмотрен инвестиционной программой водоканала. В опубликованных материалах для второго этапа указаны полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженность 6,5 км и пропускная способность 17 150 куб. м в сутки. Трасса должна соединить переулок Князевского с улицей Ишкова. Первый этап — двухкилометровый участок до переулка Князевского — построили ранее.
В мае 2026 года региональные власти сообщали, что на трассе второго этапа уже идут работы. Представитель водоканала объяснял цель проекта закольцовкой сети на северо-востоке Михайловска: она должна стабилизировать напор в тупиковых улицах, где летом не хватает воды. Публикации связывали стройку с поручением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В декабре 2025 года он заявлял, что новый участок должен улучшить снабжение северо-восточной части города и хутора Подгорного, где нет централизованного водопровода.