«Уралкалий» стал лидером по числу наград фестиваля MineMovie-2026
12.10.2026, 16:07
В рамках проведения Горного форума «Майнекс» в Москве прошла церемония награждения лауреатов VIII Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2026. Четыре проекта «Уралкалия» получили награды фестиваля.
В номинации «Лучший музыкальный фильм/клип» первое место занял клип «Шахтерский характер», второе – «Химия в нас». В номинации «Хроники горнодобычи» победил видеопроект «Неизвестное об известном» – серия роликов о важных событиях и неизвестных фактах, связанных с калийной отраслью и историей компании. Документальный фильм «Соликамск на ринге» занял второе место в номинации «Лучший фильм о социальных проектах». Он рассказывает об истории развития кикбоксинга в Соликамске и профессиональных спортсменах.
Александр Прокин, генеральный продюсер Международного фестиваля MineMovie-2026:
– В этом году «Уралкалий» стал одним из открытий фестиваля и получил больше всех наград среди компаний-участников. Это хороший показатель качества проектов команды. Они получились разными по содержанию и подаче, но их объединяет внимание к героям, деталям и истории. Через свои фильмы и видеопроекты «Уралкалий» рассказывает об отрасли, ее людях и социальных инициативах так, что это интересно смотреть и тем, кто не связан с горным делом. Именно за такие работы, в которых есть и содержание, и сильная визуальная подача, компания заслуженно получила высокие оценки жюри.
Елена Беляева, начальник отдела информации управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалий»:
– Для нас эти награды – оценка работы увлеченной команды, которая находит и рассказывает интересные истории. В наших проектах всегда есть герои – сотрудники компании, их дети, ветераны. Награды MineMovie – отличный стимул продолжать искать новые способы взаимодействия с аудиторией и экспериментировать с форматами. Благодарим жюри кинофестиваля за высокую оценку нашей работы, руководство компании за поддержку и наших сотрудников за отзывчивость и преданность своему делу.
Международный кинофестиваль короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie проводится с 2019 года. Организаторы – Горный форум «Майнекс» и Первый геологический канал.
ПАО "Уралкалий"Реклама