«Уралкалий» стал лидером по числу наград фестиваля MineMovie-2026

– В этом году «Уралкалий» стал одним из открытий фестиваля и получил больше всех наград среди компаний-участников. Это хороший показатель качества проектов команды. Они получились разными по содержанию и подаче, но их объединяет внимание к героям, деталям и истории. Через свои фильмы и видеопроекты «Уралкалий» рассказывает об отрасли, ее людях и социальных инициативах так, что это интересно смотреть и тем, кто не связан с горным делом. Именно за такие работы, в которых есть и содержание, и сильная визуальная подача, компания заслуженно получила высокие оценки жюри.