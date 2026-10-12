Суд обязал ДагГАУ снести две самовольные постройки в Махачкале

Контекст усложняет предыдущее сообщение прокуратуры о похожем споре с тем же университетом. 4 марта 2026 года ведомство рассказало об иске из-за железобетонного фундамента на улице Пустынной. По данным прокуратуры, площадь фундамента составляла 1 тыс. кв. м; участок принадлежал Росимуществу и находился в постоянном пользовании ДагГАУ. Тогда суд также удовлетворил иск, а прокуратура сообщила, что фундамент уже снесли. В опубликованном судебном решении по делу № 2-3856/2025 фигурирует фундамент площадью 80 кв. м. Доступные документы не объясняют, связаны ли эти сведения с октябрьским сообщением о двух объектах.