Суд обязал ДагГАУ снести две самовольные постройки в Махачкале
12.10.2026, 15:58
Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил иск городской прокуратуры к Дагестанскому государственному аграрному университету имени М. М. Джамбулатова. Суд обязал вуз снести два капитальных объекта, построенных без разрешительной документации на участке федеральной собственности, которым университет пользуется. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, уточнив, что будет контролировать исполнение решения.
По изложению надзорного ведомства, землю университету предоставило в пользование Территориальное управление Росимущества по Республике Дагестан. Через некоторое время на участке возвели два объекта капитального строительства без необходимых разрешений. Прокуратура сочла строительство нарушением градостроительных требований и потребовала от суда признать постройки самовольными и обязать вуз их демонтировать. Суд удовлетворил требования полностью. Ни прокуратура, ни опубликованные СМИ пересказы не назвали адрес участка, площадь и назначение построек, их стоимость, дату строительства или срок, отведенный университету на снос.
Контекст усложняет предыдущее сообщение прокуратуры о похожем споре с тем же университетом. 4 марта 2026 года ведомство рассказало об иске из-за железобетонного фундамента на улице Пустынной. По данным прокуратуры, площадь фундамента составляла 1 тыс. кв. м; участок принадлежал Росимуществу и находился в постоянном пользовании ДагГАУ. Тогда суд также удовлетворил иск, а прокуратура сообщила, что фундамент уже снесли. В опубликованном судебном решении по делу № 2-3856/2025 фигурирует фундамент площадью 80 кв. м. Доступные документы не объясняют, связаны ли эти сведения с октябрьским сообщением о двух объектах.