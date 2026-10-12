Руководство компаний КЧР и Северной Осетии включили в новый санкционный пакет ЕС

Основанием для включения пяти региональных предприятий Совет ЕС назвал их принадлежность к российскому военно-промышленному комплексу. В решении отмечается, что российские власти отнесли эти организации к соответствующей категории, дающей право на федеральные субсидии для покрытия жилищных расходов сотрудников. В отношении руководителей Совет ЕС указывает на работу в российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают военно-промышленный комплекс.