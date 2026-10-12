Руководство компаний КЧР и Северной Осетии включили в новый санкционный пакет ЕС
12.10.2026, 15:50
Под новые санкции Евросоюза попали два предприятия Карачаево-Черкесии и три организации Северной Осетии — Алании. В персональную часть перечня также включены руководители компаний этих регионов. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 12 октября, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
В Карачаево-Черкесии в санкционный список внесены АО «Завод “Элия”» в селе Учкекен и АО «Каскад» в Черкесске. В Северной Осетии под ограничения попали ОАО «Магнит» во Владикавказе, АО «Научно-производственное объединение “Бином”», также расположенное во Владикавказе, и ОАО «Алагирский завод сопротивлений» в Алагире.
В персональном перечне значатся генеральный директор «Завода “Элия”» Абубакир Тамбиев и руководитель «Каскада» Аслан Джанкезов. В Северной Осетии под санкции попали гендиректор «Магнита» Марат Езеев, руководитель Алагирского завода сопротивлений Эльбрус Цомаев и внешний управляющий объединения «Бином» Роман Лапич.
Основанием для включения пяти региональных предприятий Совет ЕС назвал их принадлежность к российскому военно-промышленному комплексу. В решении отмечается, что российские власти отнесли эти организации к соответствующей категории, дающей право на федеральные субсидии для покрытия жилищных расходов сотрудников. В отношении руководителей Совет ЕС указывает на работу в российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают военно-промышленный комплекс.
Решение Совета ЕС № 2026/2279 от 12 октября 2026 года предусматривает добавление в санкционный перечень 826 организаций и 743 физических лиц. Совет ЕС объясняет новые ограничения продолжением военных действий России против Украины. В качестве оснований для включения предприятий и их руководителей в данном дополнении названа связь с российским военно-промышленным комплексом. Решение вступило в силу в день публикации.