Объем займов в тамбовских кредитных кооперативах достиг 203 млн за полгода

С января по июнь пайщики тамбовских кооперативов оформили порядка 12,4 тыс. договоров, при этом заемщиками выступали исключительно граждане. Средняя сумма займа зафиксирована на уровне 16 тыс. руб. В то же время приток средств пайщиков заметно уменьшился: за полгода кооперативы привлекли только 13,4 млн руб. сбережений, тогда как годом ранее этот показатель был почти в 4,5 раза выше.