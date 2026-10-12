Объем займов в тамбовских кредитных кооперативах достиг 203 млн за полгода
12.10.2026, 15:40
За первые шесть месяцев 2026 года кредитные потребительские кооперативы (КПК) Тамбовской области предоставили займов на общую сумму 203 млн руб. Это на 10,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Региональный тренд разошелся с общероссийским: в целом по стране объемы кредитования через КПК за полугодие сократились. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
С января по июнь пайщики тамбовских кооперативов оформили порядка 12,4 тыс. договоров, при этом заемщиками выступали исключительно граждане. Средняя сумма займа зафиксирована на уровне 16 тыс. руб. В то же время приток средств пайщиков заметно уменьшился: за полгода кооперативы привлекли только 13,4 млн руб. сбережений, тогда как годом ранее этот показатель был почти в 4,5 раза выше.
По состоянию на начало июля 2026 года в регионе вели деятельность четыре кредитных потребительских кооператива.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в первом полугодии 2026 года ломбарды выдали жителям Тамбовской области займы на общую сумму 217,5 млн руб. Этот показатель оказался на 30% выше уровня аналогичного периода 2025 года, а средняя сумма одного займа составила порядка 21 тыс. руб.