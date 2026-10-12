Ставрополье введет стипендии для чемпионов и их тренеров

Размер выплаты будет зависеть от достижения, а назначать ее будут на 12 месяцев. Чемпионы России и их тренеры смогут получать по 60 тыс. руб. ежемесячно. Для олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр и их наставников предусмотрена выплата по 100 тыс. руб. в месяц. За год это составит 720 тыс. и 1,2 млн руб. на человека соответственно. Губернатор сообщил, что первые выплаты начнутся в 2026 году и предназначены спортсменам, показавшим высокие результаты в 2025-м. В дальнейшем стипендии будут назначать по итогам года, предшествующего году выплаты.