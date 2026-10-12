Ставрополье введет стипендии для чемпионов и их тренеров
12.10.2026, 15:36
В Ставропольском крае учредят стипендии для спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на российских и международных соревнованиях. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале.
Размер выплаты будет зависеть от достижения, а назначать ее будут на 12 месяцев. Чемпионы России и их тренеры смогут получать по 60 тыс. руб. ежемесячно. Для олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр и их наставников предусмотрена выплата по 100 тыс. руб. в месяц. За год это составит 720 тыс. и 1,2 млн руб. на человека соответственно. Губернатор сообщил, что первые выплаты начнутся в 2026 году и предназначены спортсменам, показавшим высокие результаты в 2025-м. В дальнейшем стипендии будут назначать по итогам года, предшествующего году выплаты.
Краевые власти заложили финансирование в проект поправок к бюджету. Минспорт региона должен опубликовать подробные условия: пока губернатор не назвал число получателей, полный перечень соревнований и критерии отбора. Также предстоит уточнить, как именно распределят выплаты между спортсменом и его тренером. Поэтому объявленные суммы отражают заявленные размеры стипендий, а окончательные правила появятся после публикации документов.
Новая программа расширит существующую поддержку. В 2026 году губернаторскую стипендию для юных спортсменов назначили 100 человек — вдвое больше, чем годом ранее. Каждый получатель будет получать по 15 тыс. руб. в месяц; общий объем выплат при назначении всем 100 спортсменам на полный год составит 18 млн руб. Две стипендии в этой программе предназначили спортсменам, чьи родители участвовали в специальной военной операции, сообщало Ставропольское краевое информационное агентство.
Для спортсменов с выдающимися заслугами в крае уже предусмотрены другие выплаты. Краевой закон устанавливает ежемесячное денежное содержание для ряда спортсменов и тренеров, в том числе олимпийских чемпионов и призеров Игр. Он также предусматривает единовременные выплаты: олимпийскому чемпиону и его тренеру полагается 1 млн руб., серебряным призерам — по 750 тыс., бронзовым — по 500 тыс. руб. Эти меры перечислены в законе Ставропольского края. Кроме того, в 2025 году регион предусматривал 30,8 млн руб. на социальную поддержку спортсменов и тренеров; среди действующих инструментов — премии и разовые выплаты.
Новая мера добавит выплаты за результаты конкретного года к уже действующим программам. Ее фактический охват и стоимость для бюджета станут понятны после того, как Минспорт опубликует порядок назначения стипендий, а краевые власти утвердят бюджетные поправки.