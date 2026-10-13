Время позволить себе больше: скидки до 40% в Miracleon
13.10.2026, 17:42
Проснуться и увидеть бескрайнее море. Пройти по песчаному берегу, никуда не торопясь. А вечером — погрузиться в тепло круглосуточных спа. Так выглядит отпуск, которого не хватало.
Всесезонный спа-курорт Miracleon в Анапе запустил акцию «Новая чёрная пятница 2027» со скидками на проживание до 40%. Специальное предложение уже действует и продлится до 30 ноября 2026 года. В акции участвуют Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*, Miracleon Mvenpick Resort & SPA Anapa 5*, Miracleon FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa 5*, Miracleon Летняя Резиденция Дача Del Sol Anapa 5*, Miracleon Город Mira Family Resort & SPA Anapa 5*, Miracleon Thalanea Ultra All Inclusive Resort & SPA Anapa 4*, Miracleon Fioleto Ultra All Inclusive Resort & SPA Anapa 4* и Miracleon ME 1 Adults Only Resort & Night Club Anapa 5*.
У каждого отеля — свой характер. Семейные каникулы, поездка вдвоём или несколько дней с друзьями. Неспешный ужин в ресторане или день у бассейна с книгой — выбирайте то, что приносит удовольствие именно вам.
Лето располагает к долгому отпуску, когда дни теряют счёт. Межсезонье — к короткой поездке, чтобы выдохнуть, выспаться и восстановить силы. Только за бронирование по «Новой чёрной пятнице 2027» в октябре участники «Miracleon Клуб» получат дополнительные 1000 баллов.
Впереди — ещё один повод вспомнить о море. MoreLeto Ultra All Inclusive Resort by Miracleon 4*, Blije Ultra All Inclusive Hotel by Miracleon 4* и Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon 4* готовят «Чёрную пятницу»: с 20 по 29 ноября 2026 года — скидка 40% на отдых летом 2027 года. Следите за новостями отелей, чтобы не пропустить начало распродажи.
Все перечисленные отели участвуют в программе лояльности курорта «Miracleon Клуб»: гости накапливают баллы и используют их для будущего отдыха.
Подарите себе долгожданный отдых. Выбирайте даты, пока доступны специальные тарифы. Количество номеров ограничено.
miracleon.ru/career
ООО "Анапское взморье", 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.22,оф.26,ОРГН 1102301000218Реклама.
ООО "Анапское взморье", 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.22,оф.26,ОРГН 1102301000218Реклама.