В Новороссийске за месяц выписали штрафов на 1,78 млн рублей
12.10.2026, 15:30
В Новороссийске ведется выявление административных правонарушений с помощью программно-аппаратных комплексов «Страж» и «Дозор-МП». За сентябрь 2026 года по результатам автоматической фото- и видеофиксации вынесено 765 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 1 млн 789 тыс. руб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По словам мэра, с начала 2026 года вынесено более 9,6 тыс. постановлений, а общая сумма наложенных штрафов составила 21,14 млн руб.
Андрей Кравченко отмечает, что работа комплексов «Страж» и «Дозор-МП» позволяет специалистам своевременно выявлять нарушения и обеспечивать контроль за соблюдением установленных требований в городе-герое.