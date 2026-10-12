В Новороссийске за месяц выписали штрафов на 1,78 млн рублей

В Новороссийске ведется выявление административных правонарушений с помощью программно-аппаратных комплексов «Страж» и «Дозор-МП». За сентябрь 2026 года по результатам автоматической фото- и видеофиксации вынесено 765 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 1 млн 789 тыс. руб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.