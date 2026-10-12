Газовые резервуары «Прохладныйгазсервиса» из КБР оценили в 55,7 млн рублей

В Кабардино-Балкарии выставили на открытый аукцион оборудование обанкротившегося ООО «Прохладныйгазсервис». В лот №2 вошли 13 резервуаров и цистерн для хранения сжиженного газа. Организатор оценил их в 55,73 млн руб.; шаг торгов составляет 2,79 млн руб., задаток — 11,15 млн руб. Прием заявок идет с 12 октября по 16 ноября, торги назначены на 23 ноября. Эти условия указаны в карточке лота и сообщении о продаже в ЕФРСБ; сведения о составе имущества и порядке ознакомления опубликовал организатор.