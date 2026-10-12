Газовые резервуары «Прохладныйгазсервиса» из КБР оценили в 55,7 млн рублей
12.10.2026, 15:25
В Кабардино-Балкарии выставили на открытый аукцион оборудование обанкротившегося ООО «Прохладныйгазсервис». В лот №2 вошли 13 резервуаров и цистерн для хранения сжиженного газа. Организатор оценил их в 55,73 млн руб.; шаг торгов составляет 2,79 млн руб., задаток — 11,15 млн руб. Прием заявок идет с 12 октября по 16 ноября, торги назначены на 23 ноября. Эти условия указаны в карточке лота и сообщении о продаже в ЕФРСБ; сведения о составе имущества и порядке ознакомления опубликовал организатор.
В перечень включили четыре горизонтальных резервуара объемом 54 куб. м, два сосуда для сжиженных углеводородных газов по 100 куб. м и семь цистерн для пропан-бутана по 100 куб. м. Их совокупный паспортный объем — 1 116 куб. м. Среди объектов указаны заводские номера у цистерн. Покупателям предлагают осмотреть имущество по предварительной договоренности, направив подписанный запрос конкурсному управляющему Мадине Уянаевой.
Это один из двух имущественных лотов предприятия. Во второй лот включили прочее движимое имущество, в том числе газовые компрессоры, газопроводы, автомобильные весы и железнодорожную эстакаду; его начальная цена — 24,74 млн руб. Общая стартовая стоимость имущества составляет 80,47 млн руб.
ООО «Прохладныйгазсервис» зарегистрировали в 2004 году в городе Прохладном. Основной вид деятельности компании — распределение газообразного топлива по сетям. Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики открыл новое дело о банкротстве в 2024 году по заявлению ООО «Фуд Маркет». В августе того же года суд ввел наблюдение, а в марте 2025-го признал предприятие банкротом и начал конкурсное производство. Решение устояло в апелляции и кассации.
Судебные материалы связывают финансовый спор с более ранним банкротством предприятия. В 2023 году суд разрешил погасить за компанию 31,46 млн руб. требований кредиторов, включенных в реестр по прежнему делу. Деньги внесли через ООО «Фуд Маркет». Затем кредитор потребовал взыскать с предприятия 32,34 млн руб.; его заявление стало основанием для дела. К моменту признания компании банкротом в реестр внесли требования на 35,84 млн руб.
В материалах другого спора фигурирует и задолженность перед ООО «Хасми»: в 2020 году суд взыскал с «Прохладныйгазсервиса» 1,52 млн руб. за не возвращенный сжиженный газ. Включить этот долг в реестр нового банкротства «Хасми» не удалось: суды сочли пропущенным срок предъявления требования. Так, распродажа оборудования проходит на фоне нескольких лет разбирательств о долгах и расчетах вокруг газонакопительной инфраструктуры компании.