Ставрополь занял 88-е место в рейтинге зарплат среди крупных городов РФ
12.10.2026, 14:53
Ставрополь занял 88-е место среди 100 российских городов по покупательной способности средней зарплаты. В январе—июне 2026 года работники крупных и средних предприятий в краевой столице получали в среднем 70,8 тыс. руб. в месяц после вычета налогов. На эту сумму можно было купить 2,72 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. За год средняя чистая зарплата выросла на 9,9%, следует из исследования «РИА Рейтинга», опубликованного 12 октября.
В предыдущем выпуске рейтинга, по итогам первого полугодия 2025 года, Ставрополь занимал 86-е место: средняя чистая зарплата составляла 64,4 тыс. руб., а ее покупательная способность — 2,65 набора. Таким образом, за год город поднялся по абсолютному соотношению зарплаты и стоимости набора, но опустился на две позиции в таблице: соседние города улучшали показатели быстрее.
Аналитики сопоставили средние зарплаты после НДФЛ со стоимостью фиксированного набора. Для расчета использовали муниципальную статистику по крупным и средним предприятиям за январь—июнь и данные Росстата о ценах. Набор нужен для межрегионального сравнения покупательной способности: он включает товары и услуги, а его стоимость зависит от региональных цен. Поэтому рейтинг не показывает, сколько каждый житель реально тратит или откладывает, и не отражает разброс зарплат внутри города.
В первой половине списка разрыв со Ставрополем был значительным. Новый Уренгой занял первое место пятый год подряд: его средняя зарплата после вычета налогов достигла 180,3 тыс. руб., а покупательная способность — 5,93 набора. Далее идут Салехард с 5,59 набора и Анадырь с 5,29. Москва оказалась пятой с показателем 4,89, Санкт-Петербург — 11-м. При этом самые высокие номинальные зарплаты зафиксировали в Анадыре — 238,6 тыс. руб. и Москве — 194 тыс. руб.; лидерство Нового Уренгоя объясняется не максимальной суммой заработка, а ее соотношением с региональными ценами.
Ставрополь стал лидером Северо-Кавказского федерального округа в этом сравнении. За ним расположились Магас и Черкесск, Элиста, Владикавказ и Нальчик; последним в сотне оказался Грозный с 2,19 набора. По России номинальная начисленная зарплата в первом полугодии составила 119,2 тыс. руб., на 11,6% больше, чем годом ранее. Этот общероссийский показатель учитывает начисления до вычета налогов, тогда как городские значения в рейтинге приведены после НДФЛ, поэтому напрямую сравнивать их некорректно.