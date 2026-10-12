Ставрополь занял 88-е место в рейтинге зарплат среди крупных городов РФ

Аналитики сопоставили средние зарплаты после НДФЛ со стоимостью фиксированного набора. Для расчета использовали муниципальную статистику по крупным и средним предприятиям за январь—июнь и данные Росстата о ценах. Набор нужен для межрегионального сравнения покупательной способности: он включает товары и услуги, а его стоимость зависит от региональных цен. Поэтому рейтинг не показывает, сколько каждый житель реально тратит или откладывает, и не отражает разброс зарплат внутри города.