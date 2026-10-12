В шести населенных пунктах Анапы ремонтируют дороги
12.10.2026, 14:33
Дорожные службы Анапы перешли на усиленный режим работы, пока держится благоприятная погода. Техника вышла сразу на несколько территорий. В минувшие выходные работы начались в станице Гостагаевской, хуторах Песчаный, Рассвет и Заря, а также в селах Цибанобалка и Гай-Кодзор. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.
В Гостагаевской ремонт затронул улицы Линейную, Колхозную, Свободы, Кубанскую, Почтовую и Красносельскую. На Почтовой планируют и отсыпают земляное полотно с последующим уплотнением, на Красносельской профилируют дорогу автогрейдером и уплотняют основание, на Кубанской укладывают покрытие из гранулята и уплотняют его катком.
В хуторе Песчаный работы идут на улицах Чекистов, Покровской, Адмиралтейской и Екатерининской, специалисты готовят покрытие к профилированию грейдером. В хуторе Рассвет приводили в порядок улицу Луговую, в хуторе Заря — Новую.
В селе Цибанобалка ремонт продолжается в переулке Цветочном и на улице Мира. В Гай-Кодзоре работы охватили улицы Трудящихся, Садовую, Лесную и Юбилейную.