В шести населенных пунктах Анапы ремонтируют дороги

Дорожные службы Анапы перешли на усиленный режим работы, пока держится благоприятная погода. Техника вышла сразу на несколько территорий. В минувшие выходные работы начались в станице Гостагаевской, хуторах Песчаный, Рассвет и Заря, а также в селах Цибанобалка и Гай-Кодзор. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.