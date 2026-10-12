Денис Скиба возглавил ОМВД по Невинномысску

За время службы Денис Скиба работал в подразделениях охраны общественного порядка, экономической безопасности и противодействия коррупции. По данным краевого управления МВД, его неоднократно поощряли ведомственными наградами. Среди них — медаль МВД России имени И. Д. Путилина, медали «За отличие в службе» I, II и III степени и медаль «За доблесть в службе». Ведомство связало награждение медалью имени Путилина с вкладом господина Скибы в борьбу с преступностью.