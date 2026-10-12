Денис Скиба возглавил ОМВД по Невинномысску
12.10.2026, 14:28
Начальником Отдела МВД России по Невинномысску назначен подполковник полиции Денис Скиба. Господин Скиба вступил в должность 10 октября 2026 года по приказу Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. До этого с марта 2023 года он руководил отделом МВД «Туркменский», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Денис Скиба родился 19 февраля 1982 года в станице Шелковской Чечено-Ингушской АССР. В 2004 году он окончил Пятигорский филиал Академии экономической безопасности МВД России, в 2019-м — Академию управления МВД России. В органах внутренних дел служит с 2004 года, то есть 22 года.
За время службы Денис Скиба работал в подразделениях охраны общественного порядка, экономической безопасности и противодействия коррупции. По данным краевого управления МВД, его неоднократно поощряли ведомственными наградами. Среди них — медаль МВД России имени И. Д. Путилина, медали «За отличие в службе» I, II и III степени и медаль «За доблесть в службе». Ведомство связало награждение медалью имени Путилина с вкладом господина Скибы в борьбу с преступностью.
В Невинномысске Денис Скиба сменил Виктора Деменко, которого в ноябре 2023 года представили личному составу как начальника городского отдела МВД. О причинах кадровой перестановки краевое управление МВД не сообщило. Информации о том, кто возглавит отдел «Туркменский» после перехода Дениса Скибы, в пресс-релизе также нет.