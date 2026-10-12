В Белгороде начнут подавать тепло в жилые дома с 19 октября
12.10.2026, 13:33
С 15 октября в Белгороде начнется подача тепла в социальные учреждения. А с понедельника, 19 октября, стартует подключение к теплоносителю жилого фонда. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов 12 октября по итогам еженедельного совещания.
В соответствии с утвержденными правилами отопление включают, если в течение пяти дней подряд держится среднесуточная температура ниже +8°C. Однако господин Демидов отметил, что власти «не будут дожидаться этих показателей», поскольку «когда температура пойдет вниз, в домах все равно будет некомфортно».
Процесс будет организован поэтапно. Статус дома можно будет отслеживать на интерактивной карте. Ссылку на информационный ресурс господин Демидов обещал опубликовать позднее.
На минувшей неделе власти Белгорода планировали с 12 октября начать отапливать социальные учреждения, а с 15-го — многоквартирные дома.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что отопительный сезон в Воронеже стартует 15 октября. Первыми тепло начнут получать социальные объекты.
Также сегодня стало известно, что подача тепла в многоквартирные дома Липецка стартует в среду, 14 октября. О принятом решении сообщил мэр города Михаил Щербаков по итогам общественного голосования.