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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Белгороде начнут подавать тепло в жилые дома с 19 октября

12.10.2026, 13:33
С 15 октября в Белгороде начнется подача тепла в социальные учреждения. А с понедельника, 19 октября, стартует подключение к теплоносителю жилого фонда. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов 12 октября по итогам еженедельного совещания.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В соответствии с утвержденными правилами отопление включают, если в течение пяти дней подряд держится среднесуточная температура ниже +8°C. Однако господин Демидов отметил, что власти «не будут дожидаться этих показателей», поскольку «когда температура пойдет вниз, в домах все равно будет некомфортно».
Процесс будет организован поэтапно. Статус дома можно будет отслеживать на интерактивной карте. Ссылку на информационный ресурс господин Демидов обещал опубликовать позднее.

  • На минувшей неделе власти Белгорода планировали с 12 октября начать отапливать социальные учреждения, а с 15-го — многоквартирные дома.

  • Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что отопительный сезон в Воронеже стартует 15 октября. Первыми тепло начнут получать социальные объекты.

  • Также сегодня стало известно, что подача тепла в многоквартирные дома Липецка стартует в среду, 14 октября. О принятом решении сообщил мэр города Михаил Щербаков по итогам общественного голосования.

Денис Данилов