В Белгороде начнут подавать тепло в жилые дома с 19 октября

В соответствии с утвержденными правилами отопление включают, если в течение пяти дней подряд держится среднесуточная температура ниже +8°C. Однако господин Демидов отметил, что власти «не будут дожидаться этих показателей», поскольку «когда температура пойдет вниз, в домах все равно будет некомфортно».