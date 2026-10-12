Летом 2026 года число смартфонов с вирусами в России выросло более чем на треть

Во все летние месяцы 2026 года число заблокированных подозрительных звонков оставалось ниже прошлого года. В июне показатель сократился на 31% год к году, в июле — на 41%, а в августе — уже на 75%. Это связано прежде всего с активной борьбой с телефонным мошенничеством со стороны государства и бизнеса. При этом характерного для прошлого лета всплеска в августе, когда россияне начинают возвращаться из отпусков, в этом году не произошло. Если в 2025 году на август пришлось больше половины всех заблокированных за сезон подозрительных звонков, то в 2026-м их объем распределился между тремя месяцами лета практически равномерно. В сентябре показатель также снизился еще на 3% относительно августа, а год к году — на 73%.