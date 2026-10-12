В ДТП в Карачаево-Черкесии погибли три человека
12.10.2026, 12:55
Три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 во время обгона не справился с управлением и задел автомобиль Lada Priora. После этого машина врезалась в опору дорожного освещения. Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2107 погибли на месте, еще одного пассажира госпитализировали. Водитель Lada Priora не пострадал.
Авария произошла на 32-м километре федеральной дороги, ведущей к курорту «Архыз». Обстоятельства происшествия устанавливаются.