Суд взыскал средства с курской корпорации развития по иску регионального УКС

Арбитражный суд Курской области частично удовлетворил иск регионального Управления капитального строительства к АО «Корпорация развития Курской области». Суд постановил взыскать с ответчика денежные средства, однако их сумму в опубликованных материалах не уточнили. Изначально УКС требовало расторгнуть государственный контракт, заключенный в сентябре 2024 года, и вернуть 67 млн руб. неосновательного обогащения. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.