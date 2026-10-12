Суд взыскал средства с курской корпорации развития по иску регионального УКС
12.10.2026, 12:48
Арбитражный суд Курской области частично удовлетворил иск регионального Управления капитального строительства к АО «Корпорация развития Курской области». Суд постановил взыскать с ответчика денежные средства, однако их сумму в опубликованных материалах не уточнили. Изначально УКС требовало расторгнуть государственный контракт, заключенный в сентябре 2024 года, и вернуть 67 млн руб. неосновательного обогащения. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Заявление приняли в марте 2026 года. Разбирательство проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали сведения, составляющие служебную тайну в области обороны. В связи с этим подробности решения не раскрываются.
На прошлой неделе стало известно, что суд приостановил производство по другому делу между региональным УКС и «Корпорацией развития Курской области». В его рамках истец требует взыскать с компании 717,4 млн руб. пеней по шести государственным контрактам. Слушания по этому иску также проходили в закрытом режиме.
Акционеры «Корпорации развития Курской области» запустили процедуру ликвидации в октябре прошлого года по инициативе региональных властей. Решение приняли на фоне расследований и претензий к руководству компании, связанных, в частности, с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.