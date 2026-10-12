В акватории у побережья Сочи не зафиксировали загрязнений после пожара на танкере
12.10.2026, 12:41
В Сочи специалисты не обнаружили последствий пожара на танкере «Афрамакс Рио», который был атакован безэкипажными катерами ВСУ в Черном море. При этом мониторинг продолжается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города 12 октября.
Представитель администрации Сочи заявил, что по результатам наблюдений никаких последствий происшествия не выявлено. Власти курорта продолжают следить за обстановкой после возгорания на судне.
Танкер «Афрамакс Рио», следовавший под флагом Либерии с грузом нефти, подвергся атаке безэкипажных катеров ВСУ у побережья Черного моря. Экипаж судна состоял из 23 граждан Индии. Всех моряков удалось спасти, пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее власти Сочи сообщали о результатах наблюдений за состоянием морской акватории. По их данным, загрязнения моря нефтяным грузом не зафиксировали. Также пятен нефтепродуктов не обнаружили по результатам космического мониторинга.
По состоянию на 12 октября специалисты не выявили последствий пожара на танкере в Сочи. Наблюдение за обстановкой продолжается, сообщили в городской администрации.