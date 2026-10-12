В акватории у побережья Сочи не зафиксировали загрязнений после пожара на танкере

В Сочи специалисты не обнаружили последствий пожара на танкере «Афрамакс Рио», который был атакован безэкипажными катерами ВСУ в Черном море. При этом мониторинг продолжается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города 12 октября.